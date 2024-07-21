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11:22, 21 июля 2024Россия

Российские истребители отогнали от границы бомбардировщики США

Минобороны: МиГ-29 и МиГ-31 не дали нарушить госграницу бомбардировщикам США

Фото: PJSC UAC / Globallookpress.com

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря парой стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

«21 июля над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе групповая воздушная цель. Для ее опознавания и недопущения нарушения российской границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31. Цель была идентифицирована как пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — отметило оборонное ведомство.

Минобороны сообщило, что во время приближения российских истребителей американские бомбардировщики развернулись у госграницы. В заявлении добавили, что российские самолеты «благополучно вернулись на аэродромы базирования». Ведомство резюмировало, что нарушения госграницы России «не было допущено».

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска ударили ракетами «Искандер-М» по двум воинским эшелонам Вооруженных сил Украины с военными и западной техникой. Утверждалось, что уничтожены до 240 украинских военных и более 60 единиц техники.

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      Дарья Устьянцева
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