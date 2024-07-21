Российские приставы повесили на первоклассницу долг «за какого-то Мустафу»

В Омской области приставы повторно повесили на первоклассницу чужие долги

В Омской области судебные приставы по ошибке повторно повесили на первоклассницу чужие долги. Об этом мать восьмилетней девочки сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина пожаловалась, что менее чем через сутки после того, как последние ошибочно начисленные задолженности исчезли из учетной записи на «Госуслугах», на портале появились новые уведомления о долгах. «Мы так радовались, что тот кошмар, который длился более чем два месяца, закончился», — призналась мать первоклассницы, добавив, что в этот раз ее дочери начислили задолженность «за какого-то Мустафу» в размере 13,4 тысячи рублей.

Ранее женщина рассказала, что в мае она внесла данные дочери в свою учетную запись на «Госуслугах», чтобы зарегистрировать ее на портале «Дневник.ру». После этого первоклассница стала адресатом десятков судебных взысканий из разных регионов России.

