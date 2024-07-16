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00:20, 16 июля 2024Россия

В Омске приставы повесили на первоклассницу долги в размере 700 тысяч рублей

В Омской области приставы потребовали 700 тысяч рублей с восьмилетней девочки

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В Омской области судебные приставы повесили долги на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщила Telegram-каналу «Сапа» мать ребенка.

Женщина утверждает, что в мае текущего года внесла данные дочери в свою учетную запись на Госуслугах, чтобы зарегистрировать ее на портале Дневник.ру. После этого первоклассница стала адресатом десятков судебных взысканий из разных регионов страны, в том числе на ее имя отнесли долги по кредитам, микрозаймам и за возврат социальной выплаты.

Отмечается, что все исполнительные производства были привязаны к СНИЛС школьницы. В общей сложности на девочку оформлено 34 долга на общую сумму около 700 тысяч рублей. Выяснилось, что ошибка произошла в белгородском отделении Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным издания, данный сотрудник канцелярии уже уволен. Сумма долга уменьшилась, однако затем появились новые задолженности. Мать девочки обратилась за помощью к руководству силовых ведомств.

Ранее Верховный суд России защитил несовершеннолетнюю девочку из Ростова-на-Дону, которая после смерти отца унаследовала его полумиллионный кредит.

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      Марина Совина
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