Сальдо: готовы позвать в Херсонскую область объективных представителей Запада

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что готов позвать в регион «объективно настроенных» представителей Запада, чтобы показать им правду. Его цитирует РИА Новости.

Сальдо объяснил, что намерен показать, как регион «вернулся на свою историческую родину в Россию», а также последствия обстрелов ВСУ. При этом губернатор не собирается прилагать особые усилия для приглашения западных политиков.

Ранее Сальдо сообщал, что над Херсонской областью утром в воскресенье, 21 июля, российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS. Он утверждает, что этими ракетами Украина пыталась атаковать Крым. По словам главы области, осколки американских ракет упали вдали от населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет.