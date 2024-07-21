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10:28, 21 июля 2024Бывший СССР

Сальдо позвал в Херсонскую область представителей Запада для показа правды

Сальдо: готовы позвать в Херсонскую область объективных представителей Запада

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что готов позвать в регион «объективно настроенных» представителей Запада, чтобы показать им правду. Его цитирует РИА Новости.

Сальдо объяснил, что намерен показать, как регион «вернулся на свою историческую родину в Россию», а также последствия обстрелов ВСУ. При этом губернатор не собирается прилагать особые усилия для приглашения западных политиков.

Ранее Сальдо сообщал, что над Херсонской областью утром в воскресенье, 21 июля, российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS. Он утверждает, что этими ракетами Украина пыталась атаковать Крым. По словам главы области, осколки американских ракет упали вдали от населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет.

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      Антон Похиляк
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