Сальдо: над Херсонской областью сбили две ракеты ATACMS, летевшие в Крым

Над Херсонской областью утром 21 июля российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он утверждает, что этими ракетами Украина пыталась атаковать Крым. По словам главы области, осколки американских ракет упали вдали от населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в зоне СВО средства противовоздушной обороны за сутки сбили две ракеты ATACMS.

Сальдо ранее утверждал, что уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Херсона неминуем. «Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона», — заявлял он.