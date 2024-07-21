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09:17, 21 июля 2024Бывший СССР

Сальдо заявил об утренней попытке Украины атаковать Крым

Сальдо: над Херсонской областью сбили две ракеты ATACMS, летевшие в Крым
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Над Херсонской областью утром 21 июля российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он утверждает, что этими ракетами Украина пыталась атаковать Крым. По словам главы области, осколки американских ракет упали вдали от населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в зоне СВО средства противовоздушной обороны за сутки сбили две ракеты ATACMS.

Сальдо ранее утверждал, что уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Херсона неминуем. «Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона», — заявлял он.

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      Антон Похиляк
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