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17:09, 20 июля 2024Россия

Российские войска уничтожили две пусковые установки и станцию ЗРК Patriot

ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отчитались об уничтожении станции радиоэлектронной борьбы «Нота», радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевого склада боеприпасов. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 27 над территорией России.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о сбитых над территорией Белгородской области трех украинских беспилотных летательных аппаратов.

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      Мария Черкасова
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