Украинские беспилотники сбили над российским регионом

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«20 июля с 09:30 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении минобороны.

Уточняется, что дежурными средствами противовоздушной обороны над российским регионом было уничтожено три беспилотника.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 60 раз за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область. По информации главы области Вячеслава Гладкова, в пятницу, 19 июля, ВСУ выпустили по региону 62 снаряда и 24 БПЛА.

