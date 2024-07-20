ВСУ более 60 раз за сутки обстреляли российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 60 раз за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации главы области, в пятницу, 19 июля, ВСУ выпустили 62 снаряда и 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по восьми районам и городским округам. Под удар попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский и Ровеньский районы, а также городские округа Валуйский, Грайворонский и Шебекинский.

«По уточненной информации, на данный момент повреждены 27 частных домовладений, 25 квартир в 6 МКД, 13 автомобилей, два коммерческих объекта и линии электропередачи», — сказано в сообщении Гладкова.

Ранения получили шесть мирных жителей. Пятеро пострадали при обстреле города Шебекино и еще одна женщина в селе Терезовка. Трое пострадавших жителей Шебекино находятся в больнице Белгорода. «Их состояние оценивается медиками как стабильное тяжелое, без угрозы для жизни. Третий госпитализированный получил поверхностные осколочные ранения», — написал глава региона.

18 июля сообщалось, что над Курской областью за день уничтожили 18 украинских БПЛА. В результате атаки загорелось поле в Кореневском районе.

