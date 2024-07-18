Российский регион за день атаковали 18 беспилотников ВСУ

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью за день уничтожили 18 дронов ВСУ

Над Курской областью за день уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

Уточняется, что в результате атаки загорелось поле в Кореневском районе. Возгорание уже ликвидировано.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). После ударов пять городских поселков остались без электричества.

Под обстрел также попали два населенных пункта в Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека.