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22:21, 18 июля 2024Россия

Российский регион за день атаковали 18 беспилотников ВСУ

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью за день уничтожили 18 дронов ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Над Курской областью за день уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

Уточняется, что в результате атаки загорелось поле в Кореневском районе. Возгорание уже ликвидировано.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). После ударов пять городских поселков остались без электричества.

Под обстрел также попали два населенных пункта в Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека.

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      Марина Совина
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