Пять поселков остались без электричества в ДНР после обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько: пять поселков остались без электричества после атаки ВСУ

Пять городских поселков в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) остались без электричества из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены: поселок шахты имени Гагарина, жилой массив "Комсомолец", поселок Кирова, поселок Ртутного комбината, поселок Комарова», — указал мэр.

До этого чиновник сообщал о повреждении фундамента домостроения в посёлке шахты им. Н. А. Изотова вследствие попадания украинского БПЛА.

Ранее в ночь на 7 июля город Горловка попал попал под один из самых массированных обстрелов со стороны Украины, о чем рассказывала местная жительница Татьяна. По ее словам, настолько мощного обстрела не было давно. «Прилетело очень много, очень, прямо сериями один за одним», — поделилась женщина.