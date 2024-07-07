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05:36, 7 июля 2024Бывший СССР

Город в ДНР попал под один из самых массированных обстрелов Украины

Жительница Горловки рассказала об одном из самых массированных обстрелов ВСУ

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Минувшей ночью город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) попал под один из самых массированных обстрелов со стороны Украины. Об этом рассказала местная жительница Татьяна в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, настолько мощного обстрела не было давно. «Прилетело очень много, очень, прямо сериями один за одним», — поделилась женщина.

Она сообщила, что во время обстрела укрывалась в подвале вместе с соседями. Собеседница агентства уточнила, что им пришлось пробыть там порядка восьми часов. «Было много людей, и дети были. Мы там постелили, и лежали детки», — рассказала Татьяна.

Ранее стало известно, что в результате атаки по Горловке пострадали четыре сотрудника МЧС. Сотрудники получили ранения, когда ликвидировали пожары в частном секторе, возникшие после массированного обстрела города. При тушении произошел повторный обстрел.

Мэр города Иван Приходько сообщал о еще девяти пострадавших.

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      Марина Совина
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