Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле ВСУ в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, ранены четыре сотрудника МЧС. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники ликвидировали пожары в частном секторе, возникшие после массированного обстрела города. При тушении произошел повторный обстрел.
В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух пострадавших спасателей отправили на амбулаторное лечение. Повреждения также получила пожарная автоцистерна.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
В субботу, 6 июля, ВСУ атаковали села Демидовка, Прилесье и Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Никто не пострадал,