Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:02, 6 июля 2024Бывший СССР

Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле ВСУ в Горловке

В Горловке 4 сотрудника МЧС пострадали при обстреле ВСУ

Фото: pixabay.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, ранены четыре сотрудника МЧС. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники ликвидировали пожары в частном секторе, возникшие после массированного обстрела города. При тушении произошел повторный обстрел.

В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух пострадавших спасателей отправили на амбулаторное лечение. Повреждения также получила пожарная автоцистерна.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.

В субботу, 6 июля, ВСУ атаковали села Демидовка, Прилесье и Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Никто не пострадал,

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония передала Киеву «Мистрали». Украина получила обещанные ПЗРК и ракеты в кратчайшие сроки

      Орбан высказался о последствиях конфликта на Украине для мира

      Посол назвал визит российских кораблей в Венесуэлу примером дружбы

      Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле ВСУ в Горловке

      Далай-лама рассказал о своем самочувствии после операции

      В офисе Зеленского нашли способ передать России мирные предложения

      Эрдоган приехал поддержать сборную Турции на Евро-2024

      Опасность атаки беспилотников объявлена еще в одном российском регионе

      На Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

      В Британии заявили о поддержке плана Путина по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше