Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле ВСУ в Горловке

В Горловке 4 сотрудника МЧС пострадали при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, ранены четыре сотрудника МЧС. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники ликвидировали пожары в частном секторе, возникшие после массированного обстрела города. При тушении произошел повторный обстрел.

В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух пострадавших спасателей отправили на амбулаторное лечение. Повреждения также получила пожарная автоцистерна.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.

В субботу, 6 июля, ВСУ атаковали села Демидовка, Прилесье и Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Никто не пострадал,