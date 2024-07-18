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18:13, 18 июля 2024Россия

Два человека получили ранения при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский глава Гладков: два человека получили ранения при атаке ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что атаке дронов подверглись села Черемошное и Березовка. Ранения получили два человека — оба пострадавших получили медпомощь и были отпущены на амбулатурное лечение «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — рассказал губернатор.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

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