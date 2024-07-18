Два человека получили ранения при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский глава Гладков: два человека получили ранения при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что атаке дронов подверглись села Черемошное и Березовка. Ранения получили два человека — оба пострадавших получили медпомощь и были отпущены на амбулатурное лечение «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — рассказал губернатор.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.