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13:29, 21 июля 2024Бывший СССР

Штурмовую бригаду ВСУ захотели назвать именем Фарион

3-ю штурмовую бригаду ВСУ захотели назвать именем Ирины Фарион

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

3-ю штурмовую бригаду ВСУ (бывший полк «Азов»организация признана террористической и запрещена в России) захотели назвать именем бывшего нардепа Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского, на нее обратил внимание Telegram-канал «Украина.ру».

Авторы публикации сравнили инициативу с воображаемой ситуацией, в которой отряд телохранителей Владимира Ленина попросил бы присвоить ему имя Фанни Каплан.

Ранее стало известно, что напавший на Фарион неизвестный мужчина в течение нескольких недель следил за ней. Об этом рассказала ее соседка Мария Бабюк.

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      Алина Черненко
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