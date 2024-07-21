Штурмовую бригаду ВСУ захотели назвать именем Фарион

3-ю штурмовую бригаду ВСУ захотели назвать именем Ирины Фарион

3-ю штурмовую бригаду ВСУ (бывший полк «Азов» — организация признана террористической и запрещена в России) захотели назвать именем бывшего нардепа Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского, на нее обратил внимание Telegram-канал «Украина.ру».

Авторы публикации сравнили инициативу с воображаемой ситуацией, в которой отряд телохранителей Владимира Ленина попросил бы присвоить ему имя Фанни Каплан.

Ранее стало известно, что напавший на Фарион неизвестный мужчина в течение нескольких недель следил за ней. Об этом рассказала ее соседка Мария Бабюк.

