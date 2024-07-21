Следователи завели новое дело о пытках в тюремной больнице России

Следствие возбудило новое дело о пытках в ростовской тюремной больнице МОТБ-19

Следователи возбудили новое уголовное дело в связи с пытками в ростовской межобластной тюремной больнице МОТБ-19, где заключенных связывали и делали им инъекции. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции соответствующее постановление.

Расследование пока ведется в отношении неустановленных лиц. Следователи изучают материалы, касающиеся событий в период с 1 января 2018-го по 8 января 2020 года.

В феврале суд вынес приговор бывшим руководителям медучреждения за организацию «пыточного конвейера» — экс-начальник по безопасности и оперативной работе больницы Александр Лях получил 7,5 года лишения свободы, бывшая руководительница психиатрического отделения Дарья Позднякова — 6 лет, а психиатра Анастасию Поторочину осудили на 5 лет. По приказу Ляха медики фальсифицировали документы относительно срока связывания пациентов, в результате чего у них появлялись пролежни из-за длительного лежания, давали галоперидол, не водили в туалет и не кормили. Жертвами пыток стал 21 заключенный, а жалобы поступили от 60 пострадавших.

Система пыток вскрылась в 2020 году после проверки Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона. Было возбуждено первое уголовное дело. Спустя два года был задержан Лях.