Подпольщик Лебедев: на каждом украинском аэродроме стоят один-два самолета

Представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев рассказал, что на каждом аэродроме страны всегда стоят ориентировочно один-два самолета. О возросшей активности в украинских воздушных гаванях он сообщил в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали задействовать те аэродромы, которые не использовались ранее. «Николаевский аэропорт гражданский сейчас работает тоже в полный рост. Люди видят и слышат там реактивные двигатели, взлеты самолетов», — отметил Лебедев, добавив, что пока там в основном летают маленькие одномоторные самолеты. Он предположил, что на аэродроме проходят обучение пилоты.

Кроме того, представителю подполья стало известно, что украинцы начали ремонтировать старые аэродромы. «Из этих аэродромов колхозных, неколхозных, военных запускаются беспилотники. Тоже очень хорошо отработанная у них тема», — признался Лебедев.

18 июля российские войска ударили по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Помимо этого, Вооруженные силы России поразили живую силу и украинскую военную технику в 127 районах.

