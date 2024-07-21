Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 21 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о возросшей активности на аэродромах Украины

Подпольщик Лебедев: на каждом украинском аэродроме стоят один-два самолета

Фото: Victor Babenko / Shutterstock / Fotodom

Представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев рассказал, что на каждом аэродроме страны всегда стоят ориентировочно один-два самолета. О возросшей активности в украинских воздушных гаванях он сообщил в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали задействовать те аэродромы, которые не использовались ранее. «Николаевский аэропорт гражданский сейчас работает тоже в полный рост. Люди видят и слышат там реактивные двигатели, взлеты самолетов», — отметил Лебедев, добавив, что пока там в основном летают маленькие одномоторные самолеты. Он предположил, что на аэродроме проходят обучение пилоты.

Кроме того, представителю подполья стало известно, что украинцы начали ремонтировать старые аэродромы. «Из этих аэродромов колхозных, неколхозных, военных запускаются беспилотники. Тоже очень хорошо отработанная у них тема», — признался Лебедев.

18 июля российские войска ударили по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. Помимо этого, Вооруженные силы России поразили живую силу и украинскую военную технику в 127 районах.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский рискует совершить политическое самоубийство». Кличко допустил проведение референдума для достижения мира

      Раскрыты траты украинцев на уклонение от мобилизации

      На российской федеральной трассе рухнул мост

      Российские военные уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

      Семилетнюю россиянку увезли в больницу с сотрясением мозга из-за удара огурцом

      Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта

      Трансфер сербского футболиста в «Зенит» оказался на грани срыва из-за правительства России

      В украинских и российских Telegram-каналах появились сообщения о призывах к миру

      Эрдоган высказался о критике в адрес Орбана из-за предложений по Украине

      Раскрыто число госпитализированных с ботулизмом в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше