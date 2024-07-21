Дональд Трамп назвал Илона Маска выдающимся человеком

Экс-президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс выступил в поддержку американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Мероприятие транслировала медиакомпания RSBN на YouTube.

Трамп назвал Маска выдающимся человеком и признался, что был впечатлен, когда увидел возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, в автоматическом режиме опускающихся на плавучую платформу.

«Он выдающийся человек. Каждый раз, когда я ему звоню, он говорит: "У меня есть новая идея для ракеты, вам нужно это услышать"», — рассказал он.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.