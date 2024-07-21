Трамп рассказал о «замечательной записке» от Си Цзиньпина после покушения

Трамп: получил письмо от Си Цзиньпина после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина после покушения. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, когда китайский лидер услышал о случившемся, то написал экс-президенту «замечательную записку». По словам Трампа, большинство других глав государств сделали так же. «Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них... Но почти все они написали мне письма. Это было приятно», — сказал он.

Трамп добавил, что во время его президентства, у него были «очень хорошие отношения» с Си Цзиньпин.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.