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04:48, 21 июля 2024Мир

Трамп рассказал о «замечательной записке» от Си Цзиньпина после покушения

Трамп: получил письмо от Си Цзиньпина после покушения
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermi / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина после покушения. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, когда китайский лидер услышал о случившемся, то написал экс-президенту «замечательную записку». По словам Трампа, большинство других глав государств сделали так же. «Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них... Но почти все они написали мне письма. Это было приятно», — сказал он.

Трамп добавил, что во время его президентства, у него были «очень хорошие отношения» с Си Цзиньпин.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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      Сергей Грехов
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