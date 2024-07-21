Секретная служба США раскрыла детали об охране Трампа

Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны Трампа

Секретная служба США признала, что в течение последних двух лет отклоняла запросы на усиление охраны кандидата в президенты Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на официального представителя ведомства.

Были запрошены магнитометры и дополнительный персонал для проверок посетителей спортивных мероприятий и других массовых собраний, где бывал Трамп, раскрыл детали автор.

Ранее Трамп рассказал, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Он подчеркнул, что, несмотря на попытку покушения, хотел продолжить свое выступление на митинге.

13 июля на Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании.