Турист из Китая приехал в Россию и начал помогать бойцам СВО

Shot: турист из Китая в Чите начал плести маскировочные сети для бойцов СВО

Турист из Китая приехал в Россию и начал плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 26-летнего китайца зовут Сюн Чженлунь. Он рассказал, что во время путешествия по России делает добрые дела. Например, в поселке Магдагачи Амурской области он помогал реставрировать храм, а в Чите занялся созданием маскировочных сетей, которые доставляют на передовую волонтеры Народного фронта.

По данным источника, для общения с россиянами Чженлунь использует онлайн-переводчик. «Помогая другим, я улучшил себя», — признался гость из Поднебесной.

В феврале сообщалось, что турпоток из восточных стран в Россию резко увеличился в 2024 году. Так, в январе больше всего туристов прибыло в Россию из Китая — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года турпоток вырос в 2,5 раза.