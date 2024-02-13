Китайские туристы массово устремились в Россию

Турпоток из Китая в Россию вырос в 2,5 раза

Турпоток из восточных стран в Россию резко увеличился в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные исследования «МегаФона», которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Как уточняет источник, в январе больше всего туристов прибыло в Россию из Китая — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года турпоток вырос в 2,5 раза. Также в Россию массово устремились путешественники из ОАЭ, Вьетнама и Японии.

Авторы исследования отмечают, что из всех российских городов наибольшей популярностью у гостей из Поднебесной пользуются Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в топ-10 по количеству посещений вошли Приморский край, Амурская область и Забайкальский край, а также Мурманская, Иркутская, Тверская области и Татарстан.

Ранее сообщалось, что в январе китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию. За первый месяц этого года граждане КНР получили 26,3 тысячи виз.