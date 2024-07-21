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17:58, 21 июля 2024Путешествия

Туристка сняла квартиру в Турции и наткнулась на «хозяина-извращенца»

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Туристка сняла квартиру в Стамбуле на портале Airbnb и наткнулась на «хозяина-извращенца», который за ней подглядывал. Своей историей она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша Тиффани Чен с ником @tiffanytchen рассказала, что когда она находилась в обнаженном виде в своей комнате, мужчина высунул голову из кухонного окна, чтобы заглянуть к ней. Девушка услышала шум и обернулась, после чего он быстро закрыл окно и убежал с кухни «как крыса». Путешественница добавила, что она сразу же собрала чемоданы и ушла, прихватив с собой маникюрные ножницы на случай, если ей придется защищаться.

По словам Чен, это был не единственный подобный инцидент во время ее проживания в турецком городе. Накануне вечером, когда туристка была в ванной, хозяин подошел к ее комнате и заглянул внутрь. Когда она спросила, зачем он за ней подглядывает, мужчина ответил, что он «искал кошек».

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«Я сообщила об этом Airbnb, и, к моему ужасу, они разрешили ему продолжать принимать гостей. Поэтому если вы женщина, не останавливайтесь у Мехмета в Стамбуле», — предупредила автор ролика.

В ноябре 2023 года британец снял квартиру через приложение Airbnb и нашел скрытую камеру в гостиной. Записывающее устройство было спрятано между подушками дивана.

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      Марина Черняк
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