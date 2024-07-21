Азаров: Киев собирается обложить все международные экспресс-отправления НДС

Киевские власти захотели обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Азаров рассказал, такие нормы содержатся в законопроекте, одобренном кабмином премьер-министра Дениса Шмыгаля. В случае его принятия все отправления от юридических лиц, например иностранных интернет-магазинов, будут облагаться налогом, независимо от их стоимости. Исключение собираются сделать только для отправлений от физических лиц стоимостью до 45 евро (около 4,3 тысячи рублей).

Экс-премьер также отметил, что сейчас украинцы могут ввозить посылки стоимостью до 150 евро (около 14,4 тысячи рублей) без уплаты налога, независимо от того, кто их отправляет. По его словам, Киев «не оставляет попыток снова залезть в карманы простых украинцев».

Ранее Азаров подчеркнул, что США выражают недовольство из-за низких темпов мобилизации на Украине. По его словам, сейчас в стране отмечаются «пропагандистские усилия» по объяснению необходимости соглашения с Россией о заморозке конфликта.

