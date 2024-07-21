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22:17, 21 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о сложной ситуации на западных границах

Глава погранкомитета Белоруссии: на западной границе сложилась сложная ситуация

На западной границе Белоруссии сложилась сложная ситуация, рассказал глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов. Его слова приводит ОНТ. На западе Белоруссия граничит с Польшей и Литвой.

Это происходит из-за милитаризации приграничных стран, уточнил Молостов. Он поведал, что белорусская сторона фиксирует «развертывание широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований» с той стороны границы.

В этом же интервью Молостов сообщил, что страны ЕС не слышат призывы Минска нормализовать работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. «Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат», — поведал руководитель ГПК.

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      Марина Совина
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