В двух районах Бурятии объявили режим ЧС из-за размыва подъезда к мосту

В двух районах Бурятии, Тункинском и Окинском, объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального характера. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что режим ЧС ввели из-за размыва подъезда к мосту на федеральной трассе А-333, что привело к остановке движения транспорта. По данным источника, устранением последствий обвала моста занимаются 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и один экскаватор.

«Работы будут вестись всю ночь в две смены. Ориентировочное время восстановления —15 часов», — уточнили в правительстве, добавив, что для туристов, которые едут на курорт «Нилова Пустынь», организовали пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов, которые ездили в Монголию и на горный курорт Шумак, застряли в Бурятии и не могут вернуться домой из-за обрушения моста. Глава местной администрации попросил разместить их в одной из гостиниц.

