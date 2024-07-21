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17:48, 21 июля 2024Путешествия

Сотни ехавших из Монголии туристов застряли в российском регионе из-за обрушения моста

Возвращавшиеся из Монголии россияне застряли в Бурятии из-за обрушения моста

Кадр: Ruptly

Сотни российских туристов, которые ездили в Монголию и на горный курорт Шумак, застряли в Бурятии и не могут вернуться домой из-за обрушения моста. Об этом сообщает «Подъем».

Владелица одной из гостиниц в этом российском регионе Анна рассказала журналистам, что населенные пункты Монды, Туран и Хойто-Гол потеряли связь с цивилизацией: там нет ни банков, ни больниц. Женщина выразила надежду, что мост скоро починят, так как это приграничная зона и, кроме того, там строится большой телескоп, к которому подвозят материалы и грунт.

Собеседница издания добавила, что глава местной администрации попросил расселить около 40 туристов, которые отдыхали в курортной зоне Шумак, а также примерно 50-60 человек, которые возвращались в Россию из Монголии.

Ранее в Тункинском районе Бурятии, где обрушился мост через реку Большой Зангисан, открыли пункт временного размещения и пять пунктов питания. Речь идет о 142-м километре федеральной трассы А-333.

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      Алина Черненко
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