В российском регионе после обрушения моста открыли пункт временного размещения

В Бурятии открыли пункт временного размещения в районе, где обрушился мост

В Тункинском районе Бурятии, где обрушился мост через реку Большой Зангисан, открыли пункт временного размещения (ПВР) и пять пунктов питания. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

ПВР развернули в школе №1. «На месте выставлено два поста ГИБДД. Имеется пять пунктов питания (три кафе в населенном пункте Кырен и два — в населенном пункте Туран)», — добавили в ведомстве.

Речь идет о 142-м километре федеральной трассы А-333 в Бурятии, где днем в воскресенье, 21 июля, размыло подходы к мосту. Из-за этого обрушился участок автодороги. Движение автомобилей по мосту остановили. В ближайшее время должны начать отсыпку подходов к мосту скальным грунтом.

В региональном управлении МЧС призвали водителей воздержаться от поездок в этом направлении, так как альтернативного пути нет. Мост соединяет села Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова Пустынь с райцентром Тункинского района — селом Кырен, и весь Окинский район с «большой землей». Уточняется, что это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию.