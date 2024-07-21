В Германии из союза журналистов исключили биографа Путина

В ФРГ биографа Путина исключили из союза журналистов за якобы гонорар из России

Немецкий журналист, биограф президента России Владимира Путина Хуберт Зайпель был исключен из союза журналистов Netzwerk Recherche за якобы получение гонорара из России. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Своим поведением Хуберт Зайпель нарушил основополагающие правила независимой журналистики и нанес огромный ущерб доверию к нашей профессии», — передает издание слова председателя Netzwerk Recherche Даниэля Дреппера.

По данным союза журналистов, Зайпель был исключен из объединения в связи с тем, что в ноябре 2023 года якобы получил 600 тысяч евро от российского бизнесмена Алексея Мордашова. В союзе заявили, что «выплаты, полученные Хубертом Зайпелем, противоречат всем правилам журналистской честности и профессионализма».

16 ноября 2023 года сообщалось, что Зайпелю грозит судебное разбирательство в ФРГ после расследования ZDF и Der Spiegel о «получении гонорара из России».