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16:14, 21 июля 2024Мир

В Германии констатировали провал антироссийских санкций

Handelsblatt: санкционная политика Запада против России является провалом

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Антироссийские санкции стран Запада почти не повлияли на Москву и являются провалом. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Российская экономика активно растет благодаря военной промышленности (...). Если смотреть трезво, санкционную политику Запада стоит назвать провалом. Когда мы говорим о введении санкций для прекращения конфликта, ограничения должны работать быстро, а не в течение очень длительного периода времени», — передает газета.

Издание отмечает, что в долгосрочной перспективе Россия снова будет свободно участвовать в мировой торговле, «хочет этого Запад или нет».

3 июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что антироссийские санкции стали подарком для президента России Владимира Путина. По его словам, Москва прекратила выводить деньги за рубеж и начала вкладывать в развитие страны.

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      Дарья Устьянцева
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