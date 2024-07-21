Handelsblatt: санкционная политика Запада против России является провалом

Антироссийские санкции стран Запада почти не повлияли на Москву и являются провалом. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Российская экономика активно растет благодаря военной промышленности (...). Если смотреть трезво, санкционную политику Запада стоит назвать провалом. Когда мы говорим о введении санкций для прекращения конфликта, ограничения должны работать быстро, а не в течение очень длительного периода времени», — передает газета.

Издание отмечает, что в долгосрочной перспективе Россия снова будет свободно участвовать в мировой торговле, «хочет этого Запад или нет».

3 июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что антироссийские санкции стали подарком для президента России Владимира Путина. По его словам, Москва прекратила выводить деньги за рубеж и начала вкладывать в развитие страны.