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17:06, 21 июля 2024Мир

В Германии предотвратили теракт перед финалом Евро-2024

The Sun: полиция Германии предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкая полиция предотвратила теракт на площади Брайтшайдплац в Берлине за несколько часов до финала матча сборных Испании и Англии в рамках чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

«Целью террористов являлась фан-зона болельщиков сборной Англии на площади Брайтшайдплац в Берлине. Немецкая полиция в ходе рейдов задержала трех подозреваемых, благодаря чему был предотвращен террористический акт», — передает издание.

Авторы материала добавили, что все подозреваемые ранее уже были под наблюдением полиции. По информации источников, у них в телефонах нашли фото берлинской площади и церкви, расположенные на ней.

19 июня издание Financial Times (FT) сообщило, что власти Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024. «Возможный сценарий — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве», — заявил глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг.

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      Дарья Устьянцева
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