Власти Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024

FT: в Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024

Власти Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Возможный сценарий — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве», — заявил глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер отметила, что Германия во время проведения Евро-2024 находится под прицелом «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и «Вилаята Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Последняя недавно опубликовала фотографию с подписью «Забей последний гол», на которой изображен боевик с оружием на футбольном стадионе.

Ранее во Франции арестовали уроженца Чечни, который планировал теракт во время соревнований по футболу на Олимпийских играх в Париже. Он был задержан у себя дома и помещен под стражу.