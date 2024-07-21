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15:17, 21 июля 2024Мир

В Германии сообщили о дефиците кадров в разведке

Bild: федеральная разведывательная служба ФРГ испытывает дефицит кадров

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) испытывает острый дефицит кадров, не сумев заполнить 700 вакансий. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои данные.

«В настоящее время в BND работают 6500 мужчин и женщин. По данным Bild, более 700 должностей не заполнены», — утверждается в публикации.

По данным издания, сотрудники разведки чаще берут больничные, чем остальные жители Германии. В частности, около тысячи работников из-за болезни отсутствовали на рабочем месте более 30 дней.

Согласно публикации, сотрудники разведслужбы также не желают отказываться от дистанционной работы из дома, введенной во время пандемии COVID-19. Один день в неделю работники BND проводят без доступа к рабочим файлам и компьютеру.

Издание отметило, что немецкой разведке не удалось привлечь новые кадры после запуска рекламной кампании в марте. Несмотря на то что на рекламу откликнулось около 10 тысяч кандидатов, ни один из них в итоге не был трудоустроен.

16 июля телеканал Tagessсhau сообщил, что немецких школьников агитируют летом отправляться в военные лагеря бундесвера.

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