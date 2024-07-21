В Германии сообщили о дефиците кадров в разведке

Bild: федеральная разведывательная служба ФРГ испытывает дефицит кадров

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) испытывает острый дефицит кадров, не сумев заполнить 700 вакансий. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои данные.

«В настоящее время в BND работают 6500 мужчин и женщин. По данным Bild, более 700 должностей не заполнены», — утверждается в публикации.

По данным издания, сотрудники разведки чаще берут больничные, чем остальные жители Германии. В частности, около тысячи работников из-за болезни отсутствовали на рабочем месте более 30 дней.

Согласно публикации, сотрудники разведслужбы также не желают отказываться от дистанционной работы из дома, введенной во время пандемии COVID-19. Один день в неделю работники BND проводят без доступа к рабочим файлам и компьютеру.

Издание отметило, что немецкой разведке не удалось привлечь новые кадры после запуска рекламной кампании в марте. Несмотря на то что на рекламу откликнулось около 10 тысяч кандидатов, ни один из них в итоге не был трудоустроен.

16 июля телеканал Tagessсhau сообщил, что немецких школьников агитируют летом отправляться в военные лагеря бундесвера.