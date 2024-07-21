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12:11, 21 июля 2024Бывший СССР

В Киеве вновь подожгли автомобили военных ВСУ

В Киеве неизвестные подожгли ночью несколько автомобилей военных ВСУ

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

В Киеве ночью неизвестные подожгли несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — утверждает издание со ссылкой на онлайн-сообщества украинской столицы.

Согласно публикации, две машины были подожжены на улице Закревского.

19 июля сообщалось о поджоге трех автомобилей ВСУ в Одесской области Украины. Одна из машин, принадлежавшая военному, загорелась в Одессе, в то время как еще две были подожжены в поселке Лиман. По данным фактам Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.

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