ТАСС: шотландские наемники на передовой разбирают погибших на органы

В подполье рассказали о нарастающем конфликте между ТЦК и ВСУ

Начало событий в новости В подполье рассказали о нарастающем конфликте между ТЦК и ВСУ

Шотландские наемники на передовой устроили бизнес на человеческих органах. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

По его словам, шотландцы приехали на Украину зарабатывать, их машины представляют полевой крематорий, в которых ближе к передовой разбирают на органы. «У них свой бизнес. Они ничего не имеют против русских», — отметил он. Причем, задавать вопросы в центральных городских больницах бесполезно, отметил Лебедев. Местные жители вычислили шотландцев по одежде — один в шотландском килте и в вышиванке ходил, пояснил представитель подполья.

Помимо наемников из Шотландии, в Николаеве есть канадцы — их по нашивкам отличают, а еще румыны — они похожи на цыган. Поляков стало заметно меньше, их по языку можно отличить, также как французов и англосаксов. С испаноговорящими сложнее — «наш человек не отличит колумбийца от аргентинца».

Лебедев считает, что между работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастает конфликт и напряжение.