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08:33, 21 июля 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о нарастающем конфликте между ТЦК и ВСУ

ТАСС: между ТЦК и ВСУ нарастает конфликт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Между работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастает конфликт и напряжение, такое мнение в интервью ТАСС выразил представитель подполья Сергей Лебедев.

По его словам, на Украине у «вэсэушников» очень негативное отношение к «тэцэкашникам». «Зарплаты у них не ниже, чем у бойцов на передовой. Премия за пойманных людей большая. Отличие в том, что сотрудники ТЦК каждый вечер возвращаются домой, а эти сидят в окопе», — приводит агентство слова Лебедева.

Ранее сотрудники ТЦК сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины «АрселорМеталл Кривой Рог».

Утром 19 июля они пришли с массовой проверкой на проходную металлургического комбината, из-за чего часть сотрудников не смогла вовремя попасть на рабочие места. В результате военкомы помешали запуску ключевого прокатного производства комбината.

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      Сергей Грехов
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