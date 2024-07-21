В России за сутки утонуло 40 человек

МЧС: в России за сутки утонуло 40 человек, включая два ребенка

В России за сутки утонуло 40 человек в нескольких водоемах, включая два ребенка. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«40 человек, в том числе 2 ребенка погибли на водоемах страны за прошедшие сутки», — отмечает ведомство.

В частности, один из инцидентов произошел в Ростовской области на реке Дон, где власти продолжают поиски матери и пятнадцатилетнего подростка. Причиной их исчезновения называется купание в необорудованном месте. В остальных случаях наиболее частыми обстоятельствами также называются купания в небезопасных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ. Как отметили в региональном управлении МЧС, на берегу карьера установлен знак «Купание запрещено».