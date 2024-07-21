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04:02, 21 июля 2024Россия

В российском регионе трое мужчин разом утонули на карьере

МЧС: в Улан-Удэ трое мужчин разом утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Трое мужчин разом утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону в Telegram.

По данным ведомства, спасатели обнаружили их тела. «Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы», — говорится в сообщени.

Как отметили в региональном управлении, на берегу карьера установлен знак «Купание запрещено».

Ранее в реке Илек под Оренбургом утонули два подростка. Это произошло вблизи села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком районе. В то же время в Октябрьском районе из реки Салмыш спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины.

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      Марина Совина
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