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02:32, 21 июля 2024Мир

В США объяснили одно из решений Трампа стремлением скорее закончить конфликт на Украине

RS: выбор Вэнса демонстрирует намерение Трампа остановить конфликт на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Решение бывшего лидера США Дональда Трампа выдвинуть сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента говорит о его стремлении как можно скорее закончить конфликт на Украине, сообщает Responsible Statecraft (RS).

«Выбор Вэнса — это оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике. Это сильный сигнал о том, что Трамп, в случае победы на выборах, скорее всего, будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине», — сказано в статье.

Авторы материала считают, что выбор Трампом Вэнса в качестве своего напарника по выборам демонстрирует поколенческий сдвиг во внешней политике страны. Таким образом бывший хозяин Белого дома хочет остановить дальнейшие ненужные иностранные вмешательства со стороны США.

Ранее глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Соединенных Штатах началась пропаганда кандидатуры экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на пост президента.

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      Марина Совина
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