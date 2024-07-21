В США предрекли Такеру Карлсону политическую карьеру

WSJ: Такер Карлсон способен баллотироваться на высокий политический пост

Американский журналист Такер Карлсон способен баллотироваться на высокий политический пост после своего выступления национальном съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Такер [Карлсон] обладает властью поднимать сложные вопросы, с которыми общественность должна столкнуться (...) Он доказал, что он здесь, чтобы оставаться на вершине консервативного движения в мощной роли», — приводит издание слова Ричарда Гренелла, являющегося одним из наиболее влиятельных членов предвыборного штаба кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Кроме того, авторы материала подчеркивают, что Карлсон также имеет связи не только с Трампом, но и с кандидатом на пост вице-президента США Джэй Ди Вэнсом. По мнению ведущих инсайдеров из Республиканской партии, данный факт позволяет говорить о будущих политических амбициях телеведущего.

Ранее Карлсон заявил, что после интервью с президентом России Владимиром Путиным в феврале у них состоялась личная беседа. По словам журналиста, российский лидер был разочарован тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с 2022 года.