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19:10, 21 июля 2024Мир

В США призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Американский сенатор Манчин призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Фото: Reba Saldanha / Reuters

Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин призвал Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом он заявил телеканалу CNN.

«С тяжелым сердцем я пришел к решению, что, по моему мнению, пришло время передать эстафету новому поколению», — заявил Манчин. Сенатор присоединился к растущему числу конгрессменов, которые придерживаются аналогичного мнения. На сегодняшний день как минимум 37 членов Демократической партии публично призвали Байден выйти из гонки после провального выступления на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.

Теоретически возможность вывести Байдена из гонки будет у Демократической партии на съезде в августе, однако сделать это без его согласия конгрессмены не смогут. При этом Байден заявил, что намерен идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян назвал условие выхода Байдена из предвыборной гонки. По словам эксперта, это возможно при условии гарантий иммунитета для его семьи.

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      Нина Ташевская
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