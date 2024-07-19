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12:45, 19 июля 2024Мир

Названо условие выхода Байдена из президентской гонки

Политолог Ордуханян: Байден готовит почву для своего ухода

Фото: Susan Walsh / AP

Действующий глава США Джо Байден может выйти из президентской гонки при условии гарантий иммунитета для его семьи, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян. Он добавил, что соответствующие договоренности, вероятно, уже достигнуты.

«Байден хочет иммунитет для семьи, судя по всему, собирается в последний момент объявить амнистию для своего сына Хантера. Он подготавливает почву для своего ухода и обеспечивает безопасность. Мы помним, что коррупционные скандалы сотрясают семью Байдена с момента его прихода к власти, но, судя по всему, эти вопросы утрясли», — считает Ордуханян.

Политолог допустил, что коронавирус Байдена может стать формальной причиной, по которой он выйдет из президентской гонки — якобы, по требованию врачей, по состоянию здоровья. После него, по словам Ордуханяна, очевидным кандидатом от демократов станет вице-президент США Камала Харрис, но она вряд ли принесет партии победу.

«У демократов нет шансов ни с Байденом, ни без Байдена. У Камалы Харрис рейтинг еще ниже, чем у действующего президента. Но она владеет фондами, а на выдвижение новой кандидатуры, ее раскрутку времени нет», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что один из крупнейших спонсоров Демократической партии США подготовил для американского лидера Джо Байдена прощальную речь с сообщением о его выходе из предвыборной гонки.

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