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04:15, 21 июля 2024Мир

В США сравнили версию властей о покушении на Трампа с ломтиком сыра

Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал рассказать правду о покушении на Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermi / Reuters

В официальной версии о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа «больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра», считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор . Об этом он написал на своей соцсети X.

Он отметил, что в интернете появились конспирологические теории, например, о том, что стрелков на самом деле было двое или трое. По мнению Макгрегора, если вскоре не будет дана авторитетная оценка, то Вашингтоне просто скажут, что они допустили ошибку и надо двигаться дальше.

«Такой ответ не сработает. Пришло время правды от администрации (президента Джо — прим. "Лента.ру") Байдена, какой бы отвратительной она ни была», — подчеркнул экс-советник Пентагона.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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      Сергей Грехов
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