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13:09, 21 июля 2024Бывший СССР

В Сумской области повредили объект инфраструктуры

В Сумской области повредили объект энергетической инфраструктуры

Фото: gobalink / Shutterstock / Fotodom

В результате взрывов в Сумской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, серия ударов произошла по городу Конотоп. В результате был поврежден объект энергетики. Пострадавших в результате взрывов нет.

8 июля оперативное командование «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что в Сумской области из-за взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Удары по объектам инфраструктуры произошли на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

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      Дарья Устьянцева
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