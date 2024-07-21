В Сумской области повредили объект инфраструктуры

В Сумской области повредили объект энергетической инфраструктуры

В результате взрывов в Сумской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, серия ударов произошла по городу Конотоп. В результате был поврежден объект энергетики. Пострадавших в результате взрывов нет.

8 июля оперативное командование «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что в Сумской области из-за взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Удары по объектам инфраструктуры произошли на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.