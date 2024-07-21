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13:01, 21 июля 2024Интернет и СМИ

В украинских и российских Telegram-каналах появились сообщения о призывах к миру

Mash: хакеры опубликовали в украинских Telegram-каналах призывы к миру

Фото: freepik

Сотни украинских и десятки российских Telegram-каналов взломали через бот постинга Fleep Bot. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, рано утром в воскресенье, 21 июля, в каналах появились сообщения о призывах к миру и о том, что Запад использует Украину в своих целях. Хакеры разместили соответствующие публикации даже в локальных каналах — например, о ЧП в Севастополе или о новостях в Москве. Уточняется, что большинство постов уже удалили, но некоторые Telegram-каналы их оставили.

Ранее полиция Испании арестовала трех «пророссийских» хакеров по подозрению в кибератаках против стран НАТО в террористических целях. Предположительно, они совершались против веб-страниц государственных и частных организаций в правительственном секторе, критически важной инфраструктуры и основных служб в странах, которые поддерживают Украину.

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      Алина Черненко
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