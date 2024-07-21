В Великобритании заявили о риске начала новой волны забастовок

Bloomberg: в Великобритании может начаться новая волна забастовок

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз заявила о риске начала новой волны забастовок в стране, если зарплаты медсестрам и учителям не поднимут выше уровня инфляции. Ее слова приводит Bloomberg.

В материале говорится, что независимые органы по надзору за оплатой труда, представляющие интересы более 1,8 миллиона учителей и работников Национальной службы здравоохранения, рекомендовали повышение заработной платы примерно на 5,5 процента. Однако лейбористское правительство заложило в бюджет повышение лишь на 3 процента.

Ранее министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Хили подписали межправительственное соглашение об официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей республики. Оно предусматривает кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов, который позволит поддержать оборонные проекты.

