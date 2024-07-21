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07:00, 21 июля 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые сезонные вакансии летом 2024 года

«Авито Работа»: самой высокооплачиваемой сезонной вакансией летом стал тренер

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Тренер водных программ стал самой высокооплачиваемой сезонной вакансией летом 2024 года. К такому выводы пришли аналитики «Авито Работы», изучив предложения на рынке труда в июле текущего года. Специалисты назвали и другие высокооплачиваемые профессии. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых летних вакансий позиция тренера водных программ. В Москве специалисту готовы предложить зарплату до 250 тысяч рублей в месяц при сменном рабочем графике. Компания открыта к кандидатам с опытом работы более года, профильным средне-специальным или высшим образованием и с разрядом не ниже I взрослого по водным видам спорта. Сообщается, что в обязанности сотрудника будет входить проведение персональных и групповых тренировок для детей и взрослых, занятий в школе плавания и дежурство на бортике. Претендентам предлагают не только высокую зарплату, но и бесплатное обучение, а также скидки в компании.

На второй строчке позиция аниматора. В Сочи кандидатам без опыта работы готовы предложить до 160 тысяч рублей в месяц. В обязанности будет входить съемка видео, привлечение гостей и работа с кассой и оборудованием. Работодатель ищет позитивного, внимательного и трудолюбивого коллегу. Также компания готова предложить обучение и проживание.

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На третьем месте оказался инструктор по серфингу с предлагаемой зарплатой в размере до 150 тысяч рублей. Подобную зарплату кандидату готовы предоставить в Камчатском крае. Предполагается, что специалист будет проводить индивидуальные и групповые занятия по серфингу, обучать технике безопасности на воде и поддерживать порядок и чистоту в зоне хранения оборудования. Опыт работы не важен, однако наниматель подчеркивает, что будет рассматривать кандидата с опытом катания на серфе не менее 3 лет и знанием основ первой помощи.

Высокий доход готовы предложить и вожатому. В Москве кандидатам на эту вакансию предлагают до 120 тысяч рублей в месяц. Компания готова рассмотреть потенциального сотрудника без опыта работы от 16 лет. В обязанности будет входить организация досуга для детей, проведение зарядки на улице, сопровождение в кафе и проведение творческих мастер классов.

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Замыкает топ-5 вакансия спасателя в Сочи, где за работу готовы платить ежемесячно от 80 тысяч рублей. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы более года. В обязанности специалиста будет входить обеспечение безопасного отдыха гостей на пляже и в море, помощь гостям по возникающим вопросам и осуществление контроля поведения и активности гостей. Также компания готова предложить проживание, питание и скидки в компании.

Ранее в МВД предупредили россиян о том, что мошенники начали предлагать россиянам удаленную работу от имени IT-компаний. «Большая часть таких публикаций приходится на профильные Telegram-каналы с вакансиями», — говорится в сообщении.

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      Екатерина Смирная
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