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13:44, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничествах с вакансиями в IT-компаниях

МВД: мошенники начали предлагать россиянам удаленную работу от имени IT-компаний

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили граждан о мошенничествах, в рамках которых злоумышленники предлагают удаленную работу от имени представителей российских IT-компаний. Сообщение ведомство опубликовало в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В МВД сообщили, что аферисты начали предлагать россиянам несуществующие вакансии от лица отечественных IT-компаний. «Большая часть таких публикаций приходится на профильные Telegram-каналы с вакансиями», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, если пользователь отзывается на подобное предложение, мошенники запрашивают у него персональные данные, после чего стараются привязать к личному кабинету в онлайн-банке новый телефонный номер, утверждая что это корпоративная SIM-карта. «Это делается для хищения денежных средств со счета», — объяснили специалисты.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники стали обманывать россиян от имени сотовых операторов. Аферисты, притворяющиеся сотрудниками компаний сотовых операторов, просят жертв предоставить им код, который должен прийти на номер телефона, под предлогом смены пароля в личном кабинете жертвы.

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      Олег Давыдов
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