Нападение двух бойцовских собак на женщину в российском городе попало на видео

В Севастополе две бойцовские собаки напали на женщину, она в больнице

В Севастополе две бойцовские собаки напали на улице на проходившую мимо женщину и сильно ее покусали. Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись с которой опубликовал Telegram-канал «ЧП Симферополь».

На кадрах видна идущая по улице женщина, вдруг на нее накидываются две собаки. Они валят ее на землю, женщина пытается от них отбиться.

Очевидцы нападения вызвали скорую помощь пострадавшей. С сильными укусами ее госпитализировали. Также была вызвана полиция, которая прибыла на место происшествия спустя 4-5 часов. Пока розыск хозяев агрессивных собак результатов не дал. Судя по видео, напавшие животные породы стаффордширский терьер.

17 июля сообщалось, что жительницу поселка Старобачаты Кемеровской области приговорили к одному году и девяти месяцам исправительных работ за нападение ее кавказской овчарки на четырехлетнюю девочку.