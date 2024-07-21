Во Франции высказались о выходе страны из НАТО

Политик Меланшон заявил, что в случае президентства вывел бы Францию из НАТО

Глава коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон оценил перспективу выхода Франции из НАТО в случае его президентства. Его слова приводит испанская газета El Pais.

«Если бы я был в Елисейском дворце, я, конечно, вывел бы страну из НАТО планомерно и организованно. Особенно во время военного конфликта (между Россией и Украиной — прим. «Ленты.ру»), чтобы нас в него не втянули», — высказался он.

По словам французского политика, стратегия Североатлантического альянса предполагает ведение войны. Меланшон же выступает за разоружение и примирение стран.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции необходимо выйти из НАТО. Он подчеркнул, что страна может быть втянута в военный конфликт между Москвой и Киевом.