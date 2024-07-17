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21:39, 17 июля 2024Мир

Францию призвали выйти из НАТО

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за «плана войны» ФРГ с Россией

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за плана ФРГ по переброске 800 тысяч военных альянса на случай войны с Россией, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что Германия тайно прилагает большие усилия в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдат НАТО пройти через ее территорию «для защиты Восточной Европы от России».

«Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО», — призвал Филиппо избежать втягивания в войну с РФ.

Ранее немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.

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      Марина Совина
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