Францию призвали выйти из НАТО

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за «плана войны» ФРГ с Россией

Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за плана ФРГ по переброске 800 тысяч военных альянса на случай войны с Россией, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что Германия тайно прилагает большие усилия в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдат НАТО пройти через ее территорию «для защиты Восточной Европы от России».

«Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО», — призвал Филиппо избежать втягивания в войну с РФ.

Ранее немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.